Świdnik na archiwalnych fotografiach. 70. rocznica nadania praw miejskich

Świdnik położony jest w centralnej części województwa. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1392 r., kiedy to Władysław Jagiełło nadał Piotrowi z Moszny sołtystwo dziedziczne we wsi królewskiej Świdnik Wielki.

Na przełomie XIX i XX wieku ujawnił się specyficzny walor Świdnika, a zwłaszcza jego korzystny mikroklimat, sprzyjający wypoczynkowi, działający leczniczo przy schorzeniach reumatycznych. To dlatego obok stacji kolejowej powstało położone w lesie letnisko i uzdrowisko. Miejsce to było wówczas chętnie odwiedzane przez mieszkańców pobliskiego Lublina. Na początku XX w. istniało położone w lesie letnisko Adampol – dziś najstarsza dzielnica miasta.

W okresie międzywojennym powstało lotnisko i szkoła pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej im. im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, na otwarcie której, 4 czerwca 1939 r., Wódz Naczelny RP przybył osobiście.

1 stycznia 1951 r. powołano Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego produkującą na początku elementy do samolotu Lim-1, a następnie motocykle, szybowce, chłodnie, wózki inwalidzkie, przyczepy i przede wszystkim śmigłowce, które stały się podstawowym produktem zakładu (m.in. własne konstrukcje „Sokół” i SW-4). Znaczenie WSK dla miasta jest nie do przecenienia. To dzięki zakładowi do miasta zaczęła napływać ludność z Lubelszczyzny i pozostałych części kraju. Wraz z rozwojem zakładu nastąpił dynamiczny rozwój osady – w 1954 r. Świdnik otrzymał prawa miejskie.

8 lipca 1980 r. rozpoczął się w WSK strajk zapoczątkowujący „Lubelski lipiec”, a następnie „Sierpień‘80” i powstanie NSZZ „Solidarność”. W pierwszych dniach stanu wojennego komitet strajkowy przejął kontrolę nad WSK, z zamiarem jak najdłuższego utrzymania strajku. Strajk zakończył się 16 grudnia 1981 r. po pacyfikacji zakładu przez milicję i wojsko. Bierny i czynny opór mieszkańców nie ustawał przez lata (słynne na całą Polskę „Świdnickie spacery” – masowe wychodzenie na ulice miasta w porze dziennika telewizyjnego, unikalne Radio Solidarność Świdnik, pismo podziemne „Grot”).Po wielu dekadach starań, dzięki determinacji mieszkańców i duszpasterzy, uzyskano zezwolenie na budowę pierwszego kościoła w 1975 r.

źródło: Świdnik na kartach historii