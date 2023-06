Już dziś! Ostatni dzwonek na obywatelski pomysł

Trwa 9. edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego, do dyspozycji mieszkańców jest milion złotych, które mogą wydać w 2024 roku na realizację pomysłów.

- W poniedziałek, do godziny 13 było zarejestrowanych osiem wniosków, ale zwykle najwięcej składanych jest w ostatnim dniu, dlatego ostateczna liczba może się bardzo różnić od tego co mamy teraz – informują miejscy urzędnicy i wyliczaj, że zgłoszonych propozycjach pojawiła się m.in. siłownia na świeżym powietrzu, sterylizacja, kastracja i czipowanie psów i kotów a także zajęcia terapeutyczne, pikniki rodzinne, wydarzenia kulturalne oraz stworzenie w Świdniku ogrodu sensorycznego.

Mieszkańcy mają czas na składanie wniosków w wersji papierowej we wtorek, w godzinach pracy urzędu miasta. W wersji elektronicznej mogą to zrobić 20 czerwca do godz. 23.59.

Miasto pytane co się dzieje z pomysłami wybranymi w zeszłorocznej edycji BO wylicza, że w tym momencie w trakcie realizacji jest Lotnicze Miasteczko dla dzieci. Chodzi o modernizację i rozbudowę placu zabaw dla dzieci na skwerku ulic Kościuszki – Głowackiego. Termin wykonania prac (formuła projektuj i buduj) upłynie pod koniec października. Wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Po stronie miasta jest zaprojektowanie plansz informacyjnych przybliżających lotniczą tradycję Świdnika. Plansze to część pomysłu na plac zabaw, będą elementem ścieżki edukacyjnej.

Trwa też realizacja pomysłu nazywanego „Książka w ruchu”. Wykonawca odpowiedzialny za dostawę i montaż książkomatu i wrzutomatu dostał już umowę do podpisania. W efekcie czytelnicy zyskają kolejne miejsce gdzie wypożyczą i oddadzą do biblioteki książkę w dowolnej porze.

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Świdnika, który ukończył 13 lat.

Analiza, weryfikacja i ocena zgłoszonych projektów potrwa do 22 sierpnia. Dzień później zacznie się ich promocja, wnioskodawcy do 20 września będą mogli zabiegać o poparcie dla swoich pomysłów. Od 21 września do 8 października potrwa głosowanie, do 17 października poznamy laureatów.