Komunikacja miejska. Linia nr 35 pojedzie dłuższą trasą

Na poniedziałkowej sesji świdniccy radni mają podjąć uchwałę dotyczącą lokalizacji nowych przystanków na terenie miasta. Mają powstać w związku z planowaną zmiana trasy linii komunikacyjnej nr 35. Autobusy tej linii będą dojeżdżać m.in. na osiedle Adampol i osiedle Wschód.

Z tych też powodów potrzebne są nowe przystanki: dwa przy ul. Wyszyńskiego, dwa przy ul. Racławickiej i cztery przy ul. Partyzantów w Świdniku.

– W porządku najbliższej sesji znalazł się projekt uchwały o ustanowieniu nowej organizacji ruchu i o nowych przystankach – zapowiada Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika ds. inwestycji i rozwoju. – Chcemy to wszystko przyszykować, tak aby od października mógł zacząć funkcjonować nowy rozkład jazdy autobusów linii nr 35.

Zmiany związane z kursowaniem pojazdów tej linii był konieczny. – Najpopularniejszą linią autobusową, co wynika z przeprowadzonych przez nas ankiet, jest linii nr 55. Autobusami linii nr 5 i 35 jeździ zdecydowanie mniej osób – przyznaje Marcin Dmowski. – Z tego powodu konieczne są zmiany i one dotyczą linii nr 35. Do końca roku dajemy sobie czas, by sprawdzić jak to, co zmieniliśmy funkcjonuje.

Jeśli okaże się, że zmiany w kursowaniu autobusów ZTM się nie sprawdziły, to miasto ma też inny pomysł na organizację komunikacji w mieście. – Chodzi o komunikację prywatną, typowo miejską, z tym, że autobusy kursowałyby również jak obecnie do Lublina – mówi zastępca burmistrza. – W przetargu chcielibyśmy wybrać firmę, która zapewniłaby nam komunikację na terenie miasta, oczywiście na odpowiednich warunkach np. że tabor ma być nowy, mają być pojazdy z monitoringiem itd. Póki co rozmawiamy z lubelskim przewoźnikiem i staramy się poprawić komunikację autobusową razem z lubelską spółką.

Na wydłużoną trasę miałaby trafić linia 35. – Miałaby objąć osiedle Adampol oraz rejon dworca Świdnik Wschodni – potwierdza Justyna Góźdź z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Autobusy miałyby trafić na trasę przez ul. Armii Krajowej, gen. Maczka, Kosynierów, Okulickiego, Wyspiańskiego, Niepodległości (z powrotem przez Niepodległości i Kosynierów), al. Lotników Polskich, Struga, Dworcową, Partyzantów i Świerkową. Dalej poruszałyby się po obecnej trasie.

Wiadomo też, że władze Świdnika chcą zamówić wydłużenie poza Lublin kolejnych kursów linii 55. – W tej kwestii nie ma jeszcze konkretnych ustaleń – zastrzega Góźdź. Lubelscy urzędnicy podkreślają, że wszystko będzie zależeć od tego, czy Świdnik wyłoży dodatkowe pieniądze na wzmocnienie obsługi komunikacyjnej. – Zmiany na linii 55 będą uzależnione dodatkowo od technicznych możliwości zmiany rozkładu jazdy.