Kto chce pracować w Straży Miejskiej w Świdniku? Kandydat poszukiwany

– Po raz trzeci ogłaszamy konkurs na stanowisko strażnika miejskiego w Świdniku. W poprzednich dwóch zgłosiło się tylko czworo kandydatów, z czego tylko jedna osoba spełniała warunki konkursu i będzie zatrudniona z dniem 1 grudnia 2021 roku – przyznaje Janusz Wójtowicz, komendant Straży Miejskiej w Świdniku.

Kandydat na stanowisko strażnik miejski – aplikant (zatrudnienie na pełny etat) musi mieć obywatelsko polskie, ukończone 21 lat i korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Poza tym, musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie, mieć nienaganną opinię i uregulowany stosunek do służby wojskowej. Mile widziane m.in. prawo jazdy (B, C, E), upoważnienie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, obsługa komputera (pakiet Microsoft Office), znajomość języków obcych, a także odporność na stres.

Praca jest dwuzmianowa (godz. 7-15, 14-22). Do obowiązków strażnika należą m.in. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, ale też doprowadzenie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. Zarobki? Pensja minimalna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie) należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres świdnickiej Straży Miejskiej do 3 grudnia. Szczegóły na stronie internetowej - smswidnik.bip.lubelskie.pl.