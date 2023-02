Malunki i zniszczona kamera. Za wszystkim stał 17-latek

W styczniu Straż Miejska w Świdniku zgłosiła na policję, że nieznany, zamaskowany sprawca umyślnie zniszczył kamerę monitoringu miejskiego. Straty oszacowano na ponad 2 tysiące złotych.

– Policjanci prowadzący sprawę ustalili, że to nie jedyne przewinienie tej osoby. Okazało się, że ten sam młody mężczyzna w grudniu ubiegłego roku pomalował farbą kamerę monitoringu zamontowaną na jednym ze świdnickich bloków oraz elewację czterech budynków– relacjonuje starszy aspirant Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji. W tym wypadku, straty sięgały 10 tys. złotych.

Policji udało się ująć wandala. – Okazało się, że to 17–letni mieszkaniec Świdnika. W czwartek zatrzymany nastolatek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, do których się przyznał – zaznacza Domaradzka. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.