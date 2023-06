Piruety na rolkach robią furorę. Martyna zaprasza na lekcje

Młodzi ludzie szukają różnych dorywczych zajęć, pracują na plantacjach owoców, roznoszą ulotki. Nastolatka spod Świdnika oferuje lekcje jazdy na rolkach.

- Zaczęło się od mojej małej sąsiadki z którą jeździłam po naszej drodze. Wówczas zobaczyłam jakie to fajne, kiedy dzieciakom coś się uda, jakaś przeplatanka czy krok. Jakie są uśmiechnięte i mają ten błysk w oku. Przypominam sobie jak sama byłam mała, uczyłam się jeździć i jaka to była frajda. Byłam bardzo ruchliwy dzieckiem i szybko się okazało, że mam smykałkę do jazdy – opowiada Martyna Wasiuk, którą można spotkać w świdnickim skateparku.

Jest bardzo charakterystycznym użytkownikiem, bo jej rolki pozwalają na ewolucje łyżwiarzy figurowych.

- Bardzo długo zbierałam pieniądze na taki profesjonalny sprzęt. Potrafiłam iść pieszo, żeby oszczędzić 10 zł na biletach. Już na pierwszy rzut oka widać, że są inne i ludzie się zastanawiają, co to się dzieje, kiedy ćwiczę skoki czy piruety. Moje rolki mają twarde, trzymające kostkę buty, hamulec z przodu. I są o wiele cięższe niż te do jazdy rekreacyjnej – mówi zawodniczka Miejskiego Klubu Łyżwiarskiego Libella Lublin.

Figurowe rolki są jej bardzo potrzebne, by mogła trenować w czasie gdy nie ma zajęć na lodowisku. Stąd jej częsta obecność w skateparku i oferta by szkolić początkujących lub dawać wskazówki bardziej zaawansowanym.

Nastolatka wspomina, że zaczęła jeździć jako siedmiolatka, jej pierwsze rolki były „z odzysku” ale wówczas najważniejsza była sama jazda, która sprawiała jej mnóstwo radości.