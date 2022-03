Na WOŚP się nie skończyło. Tort zastępcy burmistrza na rzecz pomocy uchodźcom

„Pamiętacie akcję „Upiekę dla Ciebie tort” związaną z WOŚP Świdnik” – zagadnął w mediach społecznościowych Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. „Już zabierałem się do wypieku dla Edyta Lipniowiecka – Radna Rady Powiatu w Świdniku gdy przyszedł mi taki pomysł do głowy. Skoro poszło tak dobrze – licytowanie, nie pieczenie, dlaczego nie powalczyć o coś więcej. W porozumieniu z Edytą, która zgodziła się, przeznaczyć swój voucher na poczet akcji pomocy Ukrainie, spróbujemy jeszcze raz go wylicytować.

– Nie mogłam nie zgodzić się na propozycję Marcina Dmowskiego, bo przecież chodzi o szczytny cel. Pomoc osobom, które uciekły przed wojną – mówi Lipniowiecka. – Mam nadzieję, że inni samorządowcy pójdą w nasze ślady i że nasza akacja zmobilizuje ich również do podobnych działań.

– Cena wylicytowania na rzecz WOŚP za tort na urodziny Edyty Lipniowieckiej wyniosła 750 zł zaś druga licytacja, która się już rozpoczęła i cały czas trwa na rzecz uchodźców z Ukrainy wynosiła w środę 1100 zł i mam nadzieję, że będzie jeszcze wyższa – mówi Dmowski. – Po zakończeniu licytacji (termin upływa wraz z końcem marca, godz. 12 – red.) dołożę od siebie dwukrotność wylicytowanej kwoty na rzecz osób uciekających przed wojną.

Tort można licytować poprzez oficjalny profil zastępcy burmistrza miasta na Facebooku.

W Świdniku jest kilkaset osób z Ukrainy. – Szacujemy, że może to być grupa ok. 500-600 osób – podaje Dmowski. – Do wtorku wydaliśmy już 315 numerów PESEL osobom z Ukrainy i na pewno będzie ich więcej, bo kolejni są umówieni na wizytę w urzędzie.

Uchodźcy mieszkają przede wszystkich w prywatnych domach świdniczan. To głównie matki z dziećmi. Ok. 200 młodych Ukraińców zostało już zapisanych do miejskich szkół podstawowych. Są też chętni by ich dzieci uczęszczały do przedszkola.