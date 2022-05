Nie chcą pociągów za płotem. Kilkaset osób sprzeciwia się przebiegowi nowej trasy

Obawiają się o przyrodę

Samorząd twierdzi, że ustalając przebieg linii, troszczył się też o przyrodę. – Wybór najkorzystniejszego wariantu z punktu widzenia środowiska był determinowany miejscem i sposobem przekroczenia doliny Wieprza – zapewnia Małecki. Dodaje, że to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów. – Preferowany wariant odznacza się mniejszą ingerencją w środowisko od wariantu przebiegającego przez Kajetanówkę i Zakrzów w zakresie miejsca i sposobu przekroczenia rzeki, czy też naruszania niewielkich lokalnych cieków wodnych.

Jednak protestujący obawiają się o przyrodę, bo linia ma biec przez Nadwieprzański Park Krajobrazowy. – Mamy duże zasoby wodne, cieki, dużo ptactwa, wśród nich żurawie. Jeśli kolej powstanie, to wszystko zostanie zniszczone – mówi Stanisław Pytka.

Mełgiew: nie tędy droga

– Kupiłam w tej okolicy działkę, bo miałam taki plan, żeby na starość się wyprowadzić z miasta, mieć ciszę i spokój. Teraz okazuje się, że torowisko ma biec koło mojego płotu – mówi pani Anna, która boi się, że pieniądze wydane na nieruchomość okażą się wyrzuconymi w błoto. – Czy czasem oficjelom nie chodzi o to, aby do pociągu wsiadać prosto ze stodoły? – ironizuje jeden z mieszkańców Krzesimowa.

– My oczywiście rozumiemy, że może i ta kolej do Łęcznej byłaby wskazana – przyznaje Magdalena Wójcik, wójt gminy Mełgiew, ale chce, by kolej do Łęcznej doprowadzić w inny sposób, czyli rozbudowując już istniejącą linię z Lublina do Dorohuska. – Nasze stanowisko jest jasne i niezmienne.

Protestujący zapowiadają kolejne akcje.