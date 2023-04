Pielęgniarki ze szpitala w Świdniku drżą o swoje wypłaty. Placówka odpowiada

Przedstawicielki związków zawodowych mówią o tym, że zmiany mają objąć 17 pracownic świdnickiego szpitala.

– W piśmie jest informacja, że nie ma możliwości utrzymania otrzymywanego przez nas do tej pory wynagrodzenia. Mamy zostać przeniesione do innej grupy zaszeregowania, co oznacza że zamiast ok. 7300 zł brutto miesięcznie tak jak teraz, pensja ma spaść do ok. 5900 zł – mówiła nam jedna z kobiet i dodawała, że z dokumentu wynika iż przyczyną są zmiany organizacyjne wynikające z planu zatrudnienia (zmienionego aneksem 30 marca tego roku – red.). polegające na określeniu maksymalnej ilości etatów specjalistów pielęgniarek i specjalistów położnych.

>>Ultimatum dla pielęgniarek ze Świdnika<<

W czwartek oświadczenie w tej sprawie wydał szpital. Publikujemy je w całości: