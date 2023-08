Pierwszy śmigłowiec AW101 już w Świdniku. Niezwykłe nagranie lądowania

W kwietniu 2019 r. MON podpisało w zakładzie PZL–Świdnik umowę na dostawę czterech śmigłowców AW101 dla Marynarki Wojennej RP To śmigłowce przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych. Wyposażone są również w sprzęt medyczny i dostosowane są do misji poszukiwawczych i ratowniczych. Do służby mają wejść na jesieni tego roku.

AW101 to wielozadaniowy, trzysilnikowy śmigłowiec opracowany w kooperacji brytyjsko–włoskiej i produkowany w zakładach w angielskim Yeovil i włoskim Vergiate.

O tym, że pierwszy egzemplarz jest w drodze z Wielkiej Brytani do Polski, informował w poniedziałek na Twitterze Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony.