Poszukiwany za narkotyki wpadł z narkotykami

­– Mężczyzna poszukiwany był listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Świdniku celem odbycia kary pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Mimo że ukrywał się przed organami ścigania w czwartek został zatrzymany – relacjonuje komisarz Magdalena Szczepanowska.

Policjanci podejrzewali, że 39-latek może mieć narkotyki dlatego przeszukali mieszkanie, w którym się ukrywał. W jednej z szafek kuchennych znaleźli susz marihuany oraz amfetaminę.

– Teraz mężczyzna oprócz odpowiedzialności wynikającej z postanowienia sądu odpowie za posiadanie środków odurzających – dodaje Szczepanowska: – 39-latek w trakcie przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednocześnie skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani, za posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.