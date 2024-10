Pusty, ale nie do końca – co dalej z biurowcem na ul. Czereśniowej?

Weekend w Helium

"Zmień swój status" - to ulubiony cykl imprez, jakie odbywają się w lubelskim Helium. Weekend w Helium to najlepszy plan na zmianę swojego statusu! Jeśli chcecie dowiedzieć się, co się działo w Helium i kto zmienił status, to obejrzyjcie naszą fotogalerię.