Rep zaczyna służbę w policji w Świdniku. Gabco po 11 latach idzie na emeryturę

Gabco w służbie był 11 lat i pożegnał się z Komendą Powiatową Policji w Świdniku. Przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajmuje Rep. Jest przeszkolony w zakresie znajdowania zapachów materiałów wybuchowych.

– Psy służbowe pełnią w policji bardzo ważną rolę. Patrolują ulice, biorą udział w interwencjach i zabezpieczaniu imprez. W uzasadnionych przypadkach na komendę przewodnika mogą ruszyć w pogoń za wskazaną osobą i obezwładnić ją. Czworonogi tropią również ślady ludzkie i przeszukują tereny za osobami zaginionymi. Ich węch wykorzystywany jest również do odnajdowania narkotyków oraz do przeszukiwania obiektów w celu odnalezienia materiałów wybuchowych – wyliczają policjanci ze Świdnika.

W tej komendzie służą obecnie cztery psy. Dwa z nich to psy patrolowo-tropiące, jeden wykorzystywany jest do wyszukiwania zapachów narkotyków. Ostatni piec wykorzystywany jest do znajdowania zapachów materiałów wybuchowych.

Każdy z takich psów, razem z przewodnikami, odbywają kilkumiesięczne, specjalistyczne szkolenia w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Przypomnijmy, że w 2021 roku została przyjęta ustawa, która uregulowała sprawę zwierzęcych emerytur w służbach mundurowych. Na mocy tych przepisów takim psem, albo koniem, może zająć się jego dotychczasowy opiekun. Jeżeli nie chce tak postąpić, to policja zwierzę przekazuje prozwierzęcej organizacji. Opiekun psa-emeryta otrzymuje wyżywienie dla zwierzęcia lub pieniądze na ten cel.