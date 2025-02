Znaki na lotnisku ustawione bezprawnie. A mandaty się sypały

Oskarżyciel, czyli policja ze Świdnika, wniosła o uniewinnienie. Wyrok zostanie ogłoszony 5 marca, a służby wojewody lubelskiego nakazują zdjęcie lub zasłonięcie wadliwych znaków na terenie PL Lublin.

Przypomnijmy. Na drogach wewnętrznych, dojazdowych pod terminalem PL Lublin, ustawiono m.in. znaki B-2, „zakaz wjazdu” z tabliczką wyłączającą określone korporacje taksówkowe. Nasz bohater, świadczący usługi taksówkarskie na aplikację, zgodnie z regulaminem lotniska pozwalającym na krótkotrwały wjazd za znak B-2, podjeżdżał pod terminal, aby wysadzić lub odebrać pasażerów. Nie podobało się to sygnaliście, który zaczął dokumentować wjazdy na lotnisko taksówkarza ze Świdnika i kilku innych taksówkarzy. Dokumentację foto i wideo z „łamania znaku B-2” sukcesywnie przekazywał do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, z zawiadomieniami o popełnieniu wykroczeń. W sumie zawiadomień było ponad 30 na bohatera naszego tekstu, a wszystkie znalazły swój finał w świdnickim sądzie, w postaci aż 6 przewodów.

Bohater naszego tekstu nie zostawił tej sprawy bez reakcji. Zaczął drążyć temat i wykrył, że znaki drogowe są ustawione na lotnisku bez umocowania prawnego. A to dlatego, że PL Lublin nie ma zatwierdzonej organizacji ruch na swoich drogach wewnętrznych, a to jest warunek sine qua non, aby ustawić oznakowanie.

Przypuszczenia czytelnika potwierdziła opinia wystawiona przez Urząd Wojewódzki w Lublinie. W pierwszym tekście napisaliśmy, że opinia, po sprawdzeniu dokumentów i wizji lokalnej, podpisana przez Michała Zduna, dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (LUW opiniuje i zatwierdza organizację ruchu w PL Lublin, ponieważ lotnisko jest położne na stykowym terenie trzech gmin – przyp. red,) jednoznacznie stwierdzała nielegalność ustawienia oznakowania. Potwierdza ją kolejne pismo w tej sprawie wysłana również przez dyr. Michała Zduna.

– Nawiązując do wydanej oceny organizacji ruchu na drogach wewnętrznych na terenie Portu Lotniczego Lublin i wykazanych nieprawidłowościach, informuję, że w dalszym ciągu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie docierają sygnały o występowaniu w terenie znaków, co do których stwierdzono niezgodność z projektami – czytamy w piśmie podpisanym przez dyr. Zduna. – Zarzuty w szczególności odnoszą się do znaków D-52/53 „strefa ruchu”/”koniec strefy ruchu” oraz B-2 „zakaz wjazdu„ z tabliczką wyłączającą określone korporacje taksówkowe. Należy podkreślić, że użytkownicy dróg oczekują jasnej informacji wynikającej z oznakowania, które powinno być zorganizowane w sposób niebudzący wątpliwości. Nieprawidłowości stwierdzone w organizacji ruchu na drogach wewnętrznych na terenie Portu Lotniczego Lublin przesądzają o braku możliwości uznania znaków drogowych za legalne i wykluczają możliwość nakładania mandatów karnych za niestosowanie się do nich. Kwestię tę podkreśla Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie. (…) Polecam bezwzględnie podjąć działania naprawcze celem doprowadzenia do zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego, a do tego czasu nielegalnie ustawione znaki należy usunąć lub zasłonić – czytamy dalej w piśmie podpisanym przez dyr. Michała Zduna.

Port zmienia oznakowanie

Tymczasem na lotnisku już prowadzone są przygotowania do zmian w organizacji ruchu na drogach przy terminalu. – Realizacja zmian rozpocznie się od wymiany znaków pionowych, znaku B-2 (zakaz wjazdu) na znak B-1 (zakaz ruchu) z pozostawioną tabliczką informacyjną „Nie dotyczy", pod którą pozostanie nazwa korporacji taksówkowej, która współpracuje z lotniskiem. Te taksówki oraz inne podmioty wymienione w „nie dotyczy" mogą przejechać pod znakiem B-1 – wyjaśnia Piotr Jankowski, rzecznik lotniska. – Poprawione zostanie umiejscowienie oznaczenia istniejących znaków D52/53. Ustawione też zostaną nowe znaki D19/20, w tym miejscu bez umieszczania pod nimi tabliczki informacyjnej wskazującej konkretną korporację TAXI. Natomiast realizacja zmian oznakowania poziomego nastąpi przy sprzyjających warunkach pogodowych – dodaje rzecznik.

Planowana jest wiosną, pod koniec okresu wdrażania nowej organizacji ruchu.

428 interwencji

Nasz czytelnik poprosił Komendę Powiatową Policji w Świdniku o podanie liczby interwencji na terenie PL Lublin. – Otrzymałem odpowiedź, że w latach 2012-2025 policja ze Świdnika na ternie PL Lublin interweniował 428 razy. Oczywiście nie każdy przyjazd policji wiązał się z mandatem – mówi nasz czytelnik. – Przedstawione liczby to tylko wierzchołek góry lodowej, bo te dane nie obejmują liczby interwencji funkcjonariuszy prewencji z Lublina, którzy patrolują teren lotniska. Moim zdaniem liczba 428, to jakieś góra 20 proc., bo większość spraw czy wezwań na lotnisko realizowali policjanci z Lublina. Sądzę, że każdy wlepiony mandat (a było ich tysiące jak sadzę) na lotnisku, za złamanie znaku B-1 czy B-2, był nielegalny, bo nie miał umocowani w prawie ze względu na brak zatwierdzonej organizacji ruchu – powiedział nasz czytelnik w minioną środę, po rozprawie w świdnickim sądzie.

Działam i nie popuszczę

Nasz czytelnik ma żal do policji i władz lotniska. Przez tę sprawę stracił sporo zdrowia. Zapowiada dalsze kroki. – Pan prezes lotniska swoim postępowaniem naraził mnie na bardzo duże koszty finansowe, utratę zdrowia psychicznego oraz utratę zarobków, bo ciągle jestem a to w sądzie, albo na policji czy u adwokata – opowiada bohater naszego tekstu. – Nie pozostawię tego bez echa i na pewno będę po wyroku uniewinniającym żądał zadośćuczynienia, zarówno od lotniska, jak i policji. Cierpię ja i moja rodzina. Jest to szarganie mojej reputacji przez sygnalistę w moim rodzinnym mieście. Boję się wyjeżdżać do pracy, bo obawiam się, że ciągle jeździ za mną sygnalista, a policja tylko czeka żebym złamał jakieś wykroczenia drogowe – dodaje.

Policja już nie wlepia

Policja ze Świdnika zapewnia, że po naszej publikacji i interwencji bohatera naszego tekstu zaprzestała karania kierowców mandatami za złamanie znaków na terenie PL Lublin. – Na chwilę obecną do czasu wprowadzenia działań naprawczych przez Port Lotniczy Lublin policjanci nie będą karać kierowców w drodze postępowania mandatowego. Mając na uwadze ustalenia wynikłe w przedmiotowej sprawie – uwagi w tym zakresie przekazywane są sukcesywnie funkcjonariuszom pełniącym służbę w rejonie lotniska, jak również podejmujących tam interwencje – zapewniła asp. szt. Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.