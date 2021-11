Śmiertelne pobicie, w mieszkaniu odnaleziono ciało mężczyzny. Cztery osoby zatrzymane

W czwartek w jednym z mieszkań na terenie miasta mundurowi znaleźli ciało mężczyzny. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że powodem śmierci były obrażenia powstałe w wyniku pobicia. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że do zdarzenia doszło we wtorek, 2 listopada.

- Na podstawie własnych ustaleń do sprawy policjanci zatrzymali cztery osoby. Dwie kobiety w wieku 39 i 41 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 32 oraz 41 lat - podaje policja.

Dzisiaj trzy osoby zostały doprowadzone do prokuratury, gdzie usłyszały zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Na poniedziałek zaplanowane są za to czynności z udziałem 41-latka, który przebywa obecnie w zakładzie karnym. Męzczyzna został zatrzymany w środę, ponieważ był poszukwiany do innej sprawy.

Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec dwóch kobiet i 32-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Zgodnie z kodeksem karnym, za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi kara do 10 lat więzienia. Z kolei 32-latek odpowiadać będzie w warunkach recydywy - za kratkami będzie mógł spędzić nawet 15 lat.