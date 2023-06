Świdnik: wzywają na zgromadzenie żeby obalić carycę

Bezproblemowo i spokojnie

Zwolennicy zmian w spółdzielni punktują: fatalne rozliczenia za wodę, wzrost czynszu. Przypominają o podwójnym głosowaniu na walnym zebraniu i sprawy kadrowe. Skargi pracowników na sposób ich traktowania oraz sprawy sądowe.

Życie spółdzielców jest szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Wystarczy by ktoś napisał post: Spółdzielnia Mieszkaniowa rozliczyła media. Jak wrażenia? I pojawia się ponad dwieście komentarzy. Wiele dosadnych. A jeśli chodzi o przytaczane przez lokatorów cyfry – dość szokujących.

- W odniesieniu do rozliczeń za wodę pragnę zauważyć, że przykłady wystąpienia niedopłaty za zużycie wody miały miejsce w przypadku niedostosowania zaliczek na wodę do faktycznego jej zużycia. Częstym przypadkiem jest niezgłaszanie lub utajenie faktycznej liczby zamieszkujących osób w lokalu czego następstwem jest powstanie niedopłaty za zużytą wodę. Pragnę raz jeszcze powtórzyć, że doceniam i szanuję zaangażowanie grupy spółdzielców we wspólną sprawę, jaką jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Świdnik. Pojawiające się często w retoryce emocjonalne argumenty nie mogą jednak przeczyć faktom. Dzięki staraniom pracowników, rady nadzorczej i zarządu spółdzielni w ostatnich latach, spółdzielnia jest zarządzana profesjonalnie i transparentnie. Zaraz po objęciu funkcji prezesa poprawiliśmy standardy zatrudnienia pracowników. Wszyscy zatrudniani są zgodnie z układem zbiorowym, przechodzą wszelkie niezbędne szkolenia. Wydaje się to oczywiste, jednak w czasach przed objęciem przeze mnie funkcji prezesa nie było to standardem. Po drugie, dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych na bieżąco możemy monitorować postęp „załatwiania” spraw zgłaszanych przez spółdzielców, przez co proces kontaktu z mieszkańcami jest zdecydowanie bardziej transparentny, a odpowiedzi udzielane w terminie. Zaraz po rozpoczęciu pracy w spółdzielni znajdowaliśmy sprawy, które zalegały od kilku lat. Niech te przykłady będą odpowiedzią na postulaty przywrócenia „bezproblemowych i spokojnych" czasów w spółdzielni – wyjaśnia prezeska Katarzyna Denis.

A to było tak

Poprzednie wybory odbyły się w spółdzielni w 2018 roku. W efekcie radę nadzorczą zdominowali kandydaci kojarzeni z władzą w Świdniku i powiecie. Jak wspominają spółdzielcy, zmobilizowano wówczas elektorat PiS i na zebrania wyborcze, na których wcześniej bywało po kilkadziesiąt osób, przyszło kilkaset. Wielu z głosujących miało mieć kartki z wypisanymi nazwiskami tych, których trzeba poprzeć. Oddać głos i wyjść z sali nie wykazując zainteresowania ani prezentacją kandydatów, którzy opowiadają o sobie i o tym co zrobią dla spółdzielni, ani dyskusją.

O tym, że zwolennicy i sympatycy PiS wybierają się na wybory by forsować swoich kandydatów było wówczas w spółdzielni wiadomo. Już wtedy Świdnik Wspólna Sprawa prowadził akcję informacyjną i zachęcał spółdzielców do udziału w wyborach by zrównoważyć tamtą liczną grupę. Teraz ponawia próbę widząc, że mieszkańcy są zainteresowani zmianą.

Nie tylko mówić

Organizatorzy akcji plakatowej wskazują osoby, na które ich zdaniem można głosować w nadchodzących wyborach.

- Zdecydowałam się kandydować dlatego, że jako mieszkanka Świdnika, od urodzenia, chciałabym wziąć sprawy w swoje ręce, a nie tylko jak większość ludzi mówić, że im się obecne zarządzanie nie podoba. Chcę się dowiedzieć przede wszystkim dlaczego czynsze w naszej spółdzielni są tak bardzo wysokie w ostatnim czasie, w porównaniu z innymi miastami oraz czy związane są z tym jakieś nieprawidłowości – mówi Małgorzata Kondziak-Łobejko, jedna z tego grona.

Członkiem spółdzielni jest od 15. lat. W poprzednich kadencjach nie zasiadała w radzie nadzorczej ani we władzach.

- Są młodzi ludzie zaangażowani od dawna w we wspólne sprawy spółdzielców, są także osoby starsze, które w poprzedniej kadencji lub dawniej zasiadały już w radzie nadzorczej. Cały czas aktywnie działają, jeśli chodzi o część społeczną w spółdzielni. Przychodzą na spotkania, są bardzo aktywni. Ale nam nie chodzi o wymianę władzy. Chcemy, żeby spółdzielnia w końcu działała dobrze i demokratycznie, bo na razie to co się w niej dzieje nie ma z tym nic wspólnego. Przez wiele lat była neutralna, nie bardzo się angażowała w politykę. W pewnym momencie doszło do całkowitego przejęcia Świdnika - wiadomo czyj jest urząd miasta, czyj powiat i spółdzielnia wiadomo czyja jest. Mieszkańcy są niezadowoleni. Dostają dziwne rachunki, raz dopłaty, raz niedopłaty, raz im się zgadza, raz nie. Wcześniej czegoś takiego nie było – ocenia Mariusz Wilk, który także korzysta z zasobów spółdzielni.

***

Przez 65 lat istnienia SM zajęła ponad 70 hektarów. To więcej niż jedna czwarta wszystkich terenów mieszkalnych w całym Świdniku. Stoi na nich 212 budynków. Ich mieszkańcy mogą 19, 20 i 21 czerwca przyjść do restauracji Favilla na walne zgromadzenie.

Dane wykorzystane w tekście pochodzą z inf. ze strony SM w Świdniku i Raportu o stanie miasta za 2022 rok