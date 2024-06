W powietrzu i na lądzie – przed nami IV edycja Świdnik Air Festival

IV edycja Świdnik Air Festival odbędzie się 15 i 16 czerwca na terenie lotniska trawiastego w Świdniku. Tegoroczna edycja połączona będzie z obchodami 70-lecia miasta.

– To będą niezwykłe dwa dni, pełne emocjonujących pokazów w wykonaniu mistrzów lotnictwa oraz dobrej muzyki. Nie zabraknie też wystaw, na których zobaczymy, m.in. zabytkowe samochody, motocykle oraz sprzęt wojskowy – zapowiada Agata Flisiak z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Na lądzie i w powietrzu zobaczymy prawdziwych asów lotnictwa. Swoje umiejętności na niebie podczas dziennych a także nocnych pokazów zaprezentują m. in.:

Scandinavian Airshow – grupa szykuje coś, czego nigdy nie widzieliśmy. Załoga zaprezentuje m.in. „Scandinavian Airshow Skycats Wingwalker”, czyli show jednego pilota i dwóch odważnych kobiet, które w trakcie lotu wykonają spacer pełen akrobacji po skrzydłach samolotu Grumman.

Artur Kielak,

Grupa Akrobacyjna Firebirds,

samolot OV-10 Bronco,

Łukasz Czepiela – na co dzień pilot samolotów pasażerskich, ale gdy trzeba pokazuje swoje prawdziwe oblicze i wykonuje spektakularne akrobacje na niebie. Głośno się o nim zrobiło w marcu 2023 roku, gdy zrobił coś niemożliwego i wylądował samolotem na dachu wieżowca Burdż Al Arab w Dubaju.

Fundacja Eskadra – dwóch pilotów, którzy nie pozwolili przejść na „lotniczą emeryturę” sowieckim MIG-om i dalej możemy podziwiać je w powietrzu,

Zespół Akrobacyjny „Orlik” – jedyny w Polsce wojskowy zespół akrobacyjny. Członkowie zespołu przestali szkolić pilotów i zajęli się przygotowywaniem spektakularnych pokazów

śmigłowiec Bölkow Bo 105,

Marek Choim,

Cellfast Flying Team,

Fundacja Latające Muzeum Polskich Sił Powietrznych 1940-1947 i ich samolot T-6 Harvard 4M,

grupa spadochronowa Sky Magic,

Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła i ich samoloty TS-11 Iskra – w zeszłym roku na niebie mogliśmy podziwiać dwie „Iskry”, w tym roku dołączy trzecia. Samoloty charakteryzują się charakterystycznym dźwiękiem i wyglądem, a wśród lotników nazywane są „damami polskiego lotnictwa”

M-346 Demo Team – najmłodsza formacja lotnicza, która powstała w 2023 roku. Piloci swoje umiejętności zaprezentują w samolotach M-346 „Bielik”, które osiągają prędkość ponad tysiąca km na godzinę

samolot FA-50 Fighting Eagle – po raz pierwszy na świdnickim niebie zobaczymy samoloty, które wykorzystywane są do patrolowania nieba nad Polską oraz misji sojuszniczych.

samolot AN-2 – samolot, który ratował powodzian, a także szkolil spadochroniarzy. Teraz jest własnością Aeroklubu Świdnik

ORLEN grupa akrobacyjna Żelazny

Samolot Piper Club

Navcom Systems Fly

Prawdziwe emocje nie będą odbywać się tylko w powietrzu, ale także na lądzie. Na terenie festiwalu oglądać będzie można wystawy na których znajdą się zabytkowe samoloty oraz pojazdy wojskowe. Zobaczymy m.in. zabytkowe pojazdy będące w posiadaniu Politechniki Lubelskiej, modele latające RC z kolekcji Aeroklubu Lubelskiego Sekcji RC, zabytkowe motocykle i samochody świdnickich kolekcjonerów.

Dla najmłodszych przygotowano strefy zabaw z dmuchawcami, animatorami i koncertami. Dzieci będą mogły wziąć udział także w warsztatach tanecznych przygotowanych przez Teatr Katarynka oraz plastycznych pod okiem instruktorki grupy „Pod Błękitną Paletą”.

Dla tych, co samoloty nie są miłością, także znajdzie się coś ciekawego. Podczas dwóch dni imprezy posłuchamy koncertów Małego TGD, Teatru Katarynka oraz zespołu Smoketown, Świdnik Gospel Choir oraz Helicopters Brass Orchestra. Gwiazdami imprezy będą Katarzyna Nosowska oraz Krzysztof Zalewski.

Bilety

Do piątku trwa przedsprzedaż biletów na Świdnik Air Festival. Bilety w cenie promocyjnej (50 zł normalny oraz 40 zł ulgowy) można zakupić na stronie internetowej biletyna.pl oraz stacjonarnie w kasie Kina LOT przy Alei Lotników Polskich w Świdniku.

– 15 i 16 czerwca bilety będą dostępne w punktach sprzedażowych na terenie imprezy, w godz. 12:00-20:00 oraz online. Ceny biletów w dniu imprezy to 60 zł normalny i 50 zł ulgowy oraz ulgowy dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny lub Ogólnopolskiej Karty Seniora w cenie 35 zł– informuje Agata Flisiak.

Z biletu ulgowego mogą skorzystać uczniowie, studenci, dzieci powyżej 3 r.ż., emeryci, renciści oraz honorowi dawcy krwi.

– Na teren imprezy bezpłatnie wejdą dzieci do 3. roku życia, kombatanci wojenni po okazaniu legitymacji kombatanckiej, seniorzy lotnictwa po okazaniu legitymacji seniora lotnictwa, osoby ze stwierdzonym (udokumentowanym) znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, umundurowani żołnierze służby czynnej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej po okazaniu legitymacji – dodaje Flisiak.

Jak dojechać?

Na imprezę łatwiej będzie dojechać z Lublina. Organizatorzy zalecają wybranie komunikacji miejskiej oraz pociągu. Przygotowane zostały specjalne promocje.

Dzięki porozumieniu Miasta Świdnik z Zarządem Transportu Miejskiego, na czas imprezy powstanie specjalna linia autobusowa AIR.

Autobus będą kursować między Lublinem a Świdnikiem następującymi trasami:

I TRASA: ul. Ruska – ul. Mełgiewska – ul. Metalurgiczna – Kolonia Świdnik Mały – Nadleśnictwo Świdnik – ul. Żwirki i Wigury – Świdnik stadion

II TRASA: osiedle Felin - al. Witosa - al. Jana Pawła II - al. Lotników Polskich - Rondo z helikopterem - Kina Lot - Świdnik stadion

– Dodatkowo w nocy z 15 na 16 czerwca ze Świdnika do Lublina będzie można dojechać linią nocną N2. Na przejazd obowiązują bilety zgodnie z aktualną taryfą MPK – informują organizatorzy imprezy.

Na tych, którzy postanowią wybrać się na imprezę lotniczą pociągiem, czeka niespodzianka. Pasażerowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego powrotu. To specjalnie przygotowana oferta przez partnerów imprezy - województwo lubelskie oraz POLREGIO. Zwiększona zostanie także liczba pociągów na trasie Lublin Główny – Świdnik Miasto – Lublin Airport i z powrotem. Przystanek znajdujący się najbliżej wydarzenia to Świdnik Miasto. Podróż pociągiem z Lublina do Świdnika to zaledwie 10 minut jazdy.

- Osoby, które 15 lub 16 czerwca dojadą pociągiem REGIO na stację Świdnik Miasto lub Lublin Airport i zachowają bilet, otrzymają voucher uprawniający do przejazdu w drogę powrotną bez dodatkowych kosztów - informują organizatorzy.

Bilety na pociąg będzie można kupić w w kasach biletowych, internecie, u obsługi pociągu, videomacie i automatach biletowych oraz w dedykowanych aplikacjach na smartfony. Natomiast darmowy voucher będzie można odebrać w godz. 13:00-21:00 na stanowisku POLREGIO, które będzie znajdować się na terenie Świdnik Air Festival. Voucher-bilet nie podlega zwrotowi należności. Nie można też zmienić terminu wyjazdu, stacji przeznaczenia czy przewoźnika.

Szczegółowy rozkład wszystkich linii dostępny jest na stronie internetowej www.air-festival.swidnik.pl.

Dla osób, które zdecydują się na przyjazd własnym środkiem transportu zostaną przygotowane parkingi. Przy ul. Sportowej dostępny będzie parking płatny. Kierowcy, którzy zdecydują się na tę opcję zapłacą 30 zł za cały dzień. Na terenie miasta dostępne będą też bezpłatne miejsca parkingową.

Program imprezy

15 czerwca

godz. 12:00 – Otwarcie bram

godz. 15:00 – 18:00 – Blok dzienny

godz. 15:00 – Koncert „Przeboje Disneya” w wykonaniu Teatru Katarynka

godz. 16:30 – Smoketown

godz. 18:00 – 21.00 – Blok wieczorny

godz. 21:15 – NOSOWSKA

godz. 22:30 – 23:30 – Blok nocny

godz. 23:30 – 1:00 – DJ Biondi set

16 czerwca

godz. 12:00 – Otwarcie bram

godz. 12:30 – Koncert Teatru Katarynka

godz. 13:30 – Małe TGD

godz. 15:00 – 18:00 – Blok dzienny

godz. 15:30 – Świdnik Gospel Choir

godz. 16:45 – Helicopters Brass Orchestra

godz. 18:00 – 21:00 – Blok wieczorny

godz. 21:15 – Krzysztof Zalewski

godz. 22:30 – 23:00 – Blok nocny

Impreza odbędzie się pod honorowym patronatem wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wojska Polskiego, wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, starosty Powiatu Świdnickiego Waldemara Jaksona oraz burmistrza Świdnika Marcina Dmowskiego