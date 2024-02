Ze Świdnika na nowy dworzec

Platinum Motor przygotowuje się do sezonu. Nasi żużlowcy rowerami dojechali już do... Torunia

Żużlowcy Platinum Motoru Lublin przygotowują się do sezonu podczas rowerowego zgrupowania na Majorce. Intensywność zajęć stale rośnie, a dane wskazują, że drużyna z każdym dniem się rozkręca. I to dosłownie! W cztery dni nasi zawodnicy pokonali blisko 400 kilometrów, co oznacza, że gdyby wystartowali z Lublina, dojechaliby do Torunia!