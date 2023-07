13-latek w szpitalu. Wjechał rowerem pod BMW

Działo się to ok. godz. 20 w miejscowości Zadnoga w gm. Krynice. Chłopiec jechał rowerem po chodniku, gdy nagle skręcił na jezdnię. Pechowo, stało się to w momencie, gdy nadjechało BMW kierowane przez 22-latka z tej samej gminy.

Doszło do potrącenia rowerzysty. 13-latek został przetransportowany do szpitala w Zamościu.

Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Policja jeszcze wyjaśnia okoliczności i przyczyny wypadku, a jednocześnie przypomina o obowiązujących przepisach.

Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych w trzech przypadkach:

gdy opiekuje się on osobą do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 kilometrów na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Rowerzysta jest obowiązany:

korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

W przypadku, gdy nie ma drogi przeznaczonej dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać, wówczas kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy może poruszać się jezdnią blisko prawej krawędzi.