Budowa S17 w Lubelskiem. Lada moment kolejne umowy

Drogowcy mają w ręku już wynik kontroli postępowania przetargowego przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Oznacza to, że jest otwarta droga do podpisania umowy na zaprojektowanie i wybudowanie 17 kilometrów ekspresowki od Tomaszowa Lubelskiego do granicy z Ukrainą w Hrebennem.

Ta część Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego.

- Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są trzy estakady, most i pięć wiaduktów – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy, że o kontrakt walczy ośmiu oferentów. Najkorzystniejszą złożyła firma Budimex. Za swoje usługi chce ok. 598,2 mln zł, a to mniej niż chcieli wydać drogowcy.

- Po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będziemy mogli podpisać umowę, co planujemy jeszcze w tym roku – dodają i informują: - Budowa trasy planowana jest w latach 2024-2026.

Co do innych części S17, to trwają przetarg i na odcinki : Piaski Wschód - Łopiennik (długość 16,7 km), Krasnystaw Północ - Izbica (18,8 km) oraz Izbica - Zamość Sitaniec (9,9 km).

- 14 października br. podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie i budowę odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe o długości 12,5 km. Wybuduje go również firma Budimex, a wartość kontraktu to ok. 440,6 mln zł (97,9 proc. szacunków GDDKiA). Zgodnie z planami jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowę na realizację odcinka Zamość Południe - Tomaszów Lubelski Północ – dodają drogowcy.

Co do odcinków Łopiennik - Krasnystaw (ok. 9,5 km) i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód (ok. 12 km) trwa procedura wydania decyzji środowiskowej.