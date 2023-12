Co z S17 koło Hrebennego? Do projektu trzeba czworga

0 A A

(fot. GDDKiA)

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. Ma to być dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować