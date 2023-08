Lubelskie. Można już mknąć 120 km/h po nowej trasie

W czwartek rano zniknęły wszystkie znaki ograniczające prędkość w ramach tymczasowej organizacji ruch na tej obwodnicy. Teraz można mknąć po nowej trasie z prędkością 120 km/h.

Przypomnijmy, że jesienią 2020 roku drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie podpisali z wykonawcą aneks do umowy, którego przedmiotem była budowa drugiej nitki obwodnicy.

– Natomiast w listopadzie 2021 r. udostępniliśmy kierowcom pierwszą jezdnię o długości 9,6 km – mówi Mirosław Czech, dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Prace nad budową tej obwodnicy rozpoczęły się w 2007 roku. Zakończyły się w czwartek, 31 sierpnia 2023 roku, po 19 latach.

Pierwotnie dobudowa drugiej nitki planowana była na lata 2025-2026. Podpisanie aneksu z obecnym wykonawcą pozwoliło przyspieszyć udostępnienie pełnego przekroju trasy o około trzy lata. Druga nitka powstała pomiędzy węzłami Tomaszów Północ i Tomaszów Południe.

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego ma ok. 9,6 km. Wykonawcą jest Mota Engil Central-Europe. Wartość umowy podstawowej to ok. 193,5 mln zł, natomiast wartość zamówienia uzupełniającego, dobudowy drugiej jezdni, to ok. 74 mln zł. Inwestycja została realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 i dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 118,8 mln zł.

Obwodnica jest częścią S17 między Piaskami a granica w Hrebennem. Będzie to ok. 125 km. Obecnie na etapie realizacji są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego. Do Wojewody Lubelskiego trafił już wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Zamość Wschód - Zamość Południe. Natomiast dla odcinków Zamość Południe–Tomaszów Lubelski oraz Tomaszów Lubelski–Hrebenne wykonawcy pracują nad projektami budowlanymi oraz dokumentacją potrzebną do złożenia, jeszcze w tym roku, wniosków ZRID.

– Z kolei dla odcinków Piaski - Łopiennik, Krasnystaw - Izbica, Izbica - Zamość Sitaniec analizujemy oferty złożone w przetargu – dodaje Mirosław Czech.

Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik–Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec–Zamość Wschód (ok. 12 km).