Na otwarcie przyszły tłumy. Do końca miesiąca lodowisko jest za darmo

Miejskim lodowiskiem w Tomaszowie Lubelskim zarządza tamtejszy Ośrodek Sportu i Rekreacji Tomasovia. Na otwarcie przygotowano moc atrakcji. Teraz, każdy kto ma łyżwy może korzystać ze ślizgawki w godz. 9-21. Co ważne, do końca tego miesiąca wstęp jest darmowy. Jakie później będą ceny? Tego na razie nie wiadomo.

Sztuczne lodowisko od 6 grudnia działa także na Rynku Wielkim w Zamościu. Tutaj jednak obowiązują bilety i są droższe niż rok temu. Amatorzy jazdy na łyżwach mogą też już szaleć po lodowej tafli w Puławach, gdzie ceny pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim sezonem.

Niestety, nie będzie w tym roku lodowiska w Hrubieszowie, o czym burmistrz miasta poinformowała w sobotę w mediach społecznościowych. Tłumaczyła, że nowe lodowisko zaplanowano kupić w ramach większej inwestycji w HOSiR, niestety dostawca nie przywiózł go dotąd do miasta.

„Podjęłam decyzję, że nie będziemy wypożyczać w tym roku ponieważ aktualnie wypożyczenie z montażem i materiałami niezbędnymi do jego posadowienia to koszt ponad 300 tysięcy złotych. Nie licząc prądu, to z pewnością kolejne ok. 100 tys – wyjaśniła Marta Majewska.

Natomiast z lodowiska w centrum miasta cieszą się mieszkańcy Chełma. Otwarta na Mikołajki ślizgawka na placu Łuczkowskiego jest, podobnie jak ta w Tomaszowie Lubelskim, darmowa. Płacić trzeba natomiast za jazdę na łyżwach przy ul. Sienkiewicza, gdzie swoje lodowisko prowadzi MOSiR w Chełmie.