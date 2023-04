Tomaszów Lubelski. Rodzicu, zorganizuj bobasowi prezent. Można oszczędzić kilkaset złotych

Każde maleństwo otrzymuje od miasta identyczny zestaw liczący 17 pozycji. Do koszyka pakowany jest m.in. kocyk, koszulka, śpioszki, kaftanik, body, czapeczka, ale też np. gryzaczek, grzechotka, butelka, muślinowe pieluszki, smoczek i skarpetki.

– Dotąd wartość tych prezentów zamykała się w kwocie 300 złotych, ale teraz będziemy już wydawać nieco więcej, bo po prostu ceny poszły w górę – tłumaczy Małgorzata Kostrubiec z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych tomaszowskiego UM.

Zanim jednak upominkowy zestaw zostanie skompletowany i przekazany, rodzice dziecka muszą wystąpić do magistratu z odpowiednim wnioskiem (formularze są do odebrania w USC albo do pobrania ze strony internetowej) i dołączyć do niego dodatkowe dokumenty.

– Chodzi o kopię pierwszej strony zeznania podatkowego za rok poprzedzający, a także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania bądź elektroniczne poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą – wylicza urzędniczka.

W programie, który uchwałą Rady Miasta i zarządzeniem burmistrza Tomaszowa Lubelskiego został zainaugurowany wiosną 2021 roku, mogą bowiem wziąć udział jedynie rodzice dzieci zameldowanych w mieście, którzy tutaj płacą podatki. Należy też pamiętać, że z wnioskiem trzeba wystąpić najpóźniej w sześć miesięcy od daty urodzenia się dziecka.