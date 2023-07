Wielka radość we wsi. OSP Bełżec II ma nowy wóz (zdjęcia, film)

To piątkowe wieczorne wydarzenie było zapowiadanie przez OSP Bełżec II już na kilka dni wcześniej. W mediach społecznościowych pojawiło się najpierw zaproszenie do uczestnictwa w momencie, gdy pojazd do remizy dojedzie. Później post z informacją, że strażacka ekipa po wóz ruszyła oraz przewidywaną godziną powrotu z nabytkiem.

Aż wreszcie opublikowany został post z filmem pokazującym uroczysty wjazd ratowniczo-gaśniczego renault D14 (kosztował 950 tys. zł), który strażakom dostarczyła wybrana w przetargu firma Moto Truck z Kielc, specjalizująca się właśnie w dostawach takich wozów.