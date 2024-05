0 A A

"Dzieci wiejskie do niedawna miały mniej alergii np. niż dzieci miejskie". Trwa pełnia sezonu alergicznego. Czym jest alergia i co możemy zrobić aby sobie z nią radzić? Omówiliśmy to z dr n. med. Markiem Michnarem z Oddziału Pneumonologii, Onkologii i Alergologii w SPSK nr 4 w Lublinie.



Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować