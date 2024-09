Kierowca wyścigowy Szymon Ładniak w (Nie)Wyparzonej Gębie

0 A A

W drugim odcinku (Nie)Wyparzonej Gęby porozmawiamy z Szymonem Ładniakiem, kierowcą wyścigowym który w sezonie 2023 serii Ferrari Challange zajął 4. miejsce na świecie. Zapytamy go o to jak to jest jeździć dla Ferrari, jak zaczęła się jego pasja do motosportu oraz o jego wypadki na torze.

