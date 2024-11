Lubię wyzwania. Kinga Wołoszyn, uczestniczka The Voice, w (Nie)Wyparzonej Gębie

Jak zaczęła się w Twoja przygoda ze śpiewaniem?

– Moja przygoda ze śpiewaniem? Przedszkole. Występowanie na scenie, teatrzyki. Strasznie to lubiłam. Jestem z bardzo małej miejscowości, podstawówka też bardzo malutka i tak właśnie wyszło, że zaczęłam brać udział w różnych konkursach nie tylko ze śpiewaniem. Polubiłam to. Rodzice to zauważyli i w sumie gdyby nie rodzice to na pewno bym tego dalej nie robiła, ale tak właśnie od tego się zaczęło.

A jak wygląda taki twój trening? Jak doskonalisz swój śpiew?

– Ogólnie teraz to troszeczkę inaczej niżwygląda na samym początku, czyli w sumie osiem lat temu, a nawet 10... Czekajcie, mam 18 lat. No właśnie, to 10 lat temu. Na samym początku trzeba było w ogóle się nauczyć, wiedzieć z czym to się je, takich podstaw, naprawdę totalnych podstaw, nawet jak się oddycha.

Na tym polegały głównie nasze spotkania z instruktorem. Na początku w grupie, a teraz cały czas się kształcimy, bo jesteśmy tego zdania, ja i mój instruktor i w ogóle też większość wokalistów, że po prostu jeśli druga osoba cię nie słyszy, to nieważne na jak na wysokim poziomie jesteś, można spaść z tego poziomu. Też ważne jest żeby się rozwijać, więc po prostu przychodzę, instruktor mnie słucha, uczymy się nowych rzeczy. Ile głów, tyle technik, eksperymentujemy...

