Przyszła Wiosna. Program “Do Wozu!” Rusza z Pełnym Gazem!

Dziennik Wschodni rusza ze swoim nowym programem motoryzacyjnym - "Do Wozu!". To seria, która ma w sobie iskrę pasji, zapewniającą dawkę adrenaliny wszystkim, którzy kochają motoryzację.

Przez całą zimę Lubelskie garaże tętniły pracą, a pasjonaci motoryzacji przygotowywali swoje perełki do sezonu. Od klasycznych modeli,po nowoczesne cuda techniki. Każdy pojazd ma swoją historię. "Do Wozu!" jest programem, który pozwoli tym historiom zabłysnąć w pełnym blasku, dostarczając oglądającym chwil pełnych emocji i fascynacji.

Jeśli jesteś dumnym właścicielem nietuzinkowego pojazdu i masz ochotę podzielić się jego historią z publicznością, nie wahaj się! Wyślij e-mail na adres adam.skiba@dziennikwschodni.pl i daj swojemu autu szansę się pokazać.

Wiosna to czas ożywienia, także dla motoryzacji w Lublinie. Zapraszamy do naszej nowej motoryzacyjnej serii. Śledź nasz program "Do Wozu!" w Dzienniku Wschodnim i daj się porwać emocjom, jakie niesie świat motoryzacji!