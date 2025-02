Przypomnijmy, że waloryzacja polega na pomnożeniu świadczenia brutto z lutego przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 105,5 proc. Na przykład emerytura, która w lutym wynosi 3000 zł brutto, od marca wzrośnie o 165 zł. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od inflacji i częściowo od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Pani dyrektor przybliża szczegóły tegorocznej waloryzacji, przypomina że w tej sprawie nie trzeba składać wniosków, bo naliczanie nowej wysokości świadczeń odbywa się z automatu. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegają wszelkie świadczenia długoterminowe: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, świadczenie Mama4+, świadczenie honorowe dla stulatków. Podniesione zostaną również dodatki do emerytur i rent, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Waloryzacja obejmie świadczenia przyznane do końca lutego 2025 roku.

W związku z waloryzacją wzrośnie między innymi minimalna emerytura. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek emerytalnych, ale mają długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1878,91 zł brutto, czyli o prawie 98 zł więcej niż dotychczas. Tyle samo wyniosą: minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1409,18 zł. A najpopularniejszy dodatek do emerytur i rent, czyli dodatek pielęgnacyjny – wzrośnie do 348,22 zł.

Mówimy także o możliwości wyższej wypłaty 13- i 14-stki. W ostatnim czasie do ZUS wpływa sporo wniosków, które mają sprawić, że tzw. trzynastkę i czternastkę będzie wypłacona bez podatku. To opłacalne dla osób z niskimi dochodami – do 30 tys. zł rocznie. Beata Stefaniuk wyjaśnia, jaki dokument należy złożyć do ZUS, aby otrzymać te świadczenia bez podatku, oraz dla kogo może to się okazać nieopłacalne.

Rozmawiamy także o kapitale podatkowym. Odpowiadamy na pytanie, jak ten kapitał sprawdzić w ZUS, jakie dokumenty należy złożyć, aby kapitał początkowy ustalić, czy ponownie go przeliczyć. I najważniejsze, gdzie tych dokumentów szukać.