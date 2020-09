Bardzo boli wygląd Holi. Urokliwy skansen koło Włodawy ma kłopot i potrzebuje wsparcia

– Uzbieranie 20 tysięcy złotych to rozwiązanie doraźne. Skansenowi w Holi potrzebny jest dużo większy, idący w miliony budżet, który pozwoli na przeprowadzenie gruntownej renowacji zabytkowych obiektów. Gmina metodą gospodarczą co roku prowadzi potrzebne prace, by przygotować to miejsce przed jarmarkiem. Bo to wtedy, w ostatnią niedzielę lipca, odwiedza Holę kilka tysięcy osób. Ale gruntownego remontu, który nigdy, jak skansen istnieje, nie był robiony, nasz budżet nie udźwignie. Gmina nie ma takich pieniędzy. Dlatego prowadzimy rozmowy z różnymi podmiotami, szukamy funduszy w ministerstwie. Także starostwo powiatowe jest zainteresowane tym, żeby skansen w Holi istniał, bo to bardzo charakterystyczne i znane miejsce w powiecie – mówi Paweł Kołtun, wójt gminy Stary Brus, która jest właścicielem skansenu.

– Lipcowe gradobicie i burza to nie jedyna przyczyna strat na terenie skansenu. Tamtejsze obiekty i przed nawałnicą były w kiepskim stanie. Wichura tylko jeszcze bardziej im zaszkodziła. Zabytkową chałupę zamknęliśmy już wcześniej, bo wchodzenie do niej jest niebezpieczne. Strażacy pomogli nam zabezpieczyć to, co podziurawił grad. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku uda się pozyskać potrzebne fundusze, możliwe, że prace się zaczną dopiero w przyszłym roku. Rozmowy trwają – dodaje wójt, który podkreśla, że niewielu jest fachowców, którzy będą mogli prowadzić specjalistyczne naprawy w zabytkowych obiektach skansenu.

Konto zbiórki „Ratowanie Skansenu w Holi” na zrzutka.pl wsparło już ponad pół setki osób. Akcja trwa jeszcze ponad 70 dni.