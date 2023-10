Batalia o Polskę lokalną

- Chciałbym Państwa zapewnić, że chociaż kandyduję do Sejmu w regionie podlaskim, ale deklaruję się w dalszym ciągu wspierać region Chełmski. Jestem o tyle spokojny, że to się uda iż mój współpracownik Ryszard Madziar kandyduje tu do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, człowiek, który organizował to dobrą współpracę z rządem, również ze mną jako parlamentarzystą tego regionu, z samorządowcami. To człowiek, dzięki któremu wiele z tych projektów dało się zrealizować, o których mówiłem, ale i bardzo bardzo wielu, o których tu nie ma nawet czasu mówić. Również wsparcie dla sportu, kultury, dla kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych. To ogromne wsparcie mogło mieć miejsce dzięki wielkiemu wsparciu Ryszarda Madziara i cieszę się on dzisiaj kandyduje stąd do Sejmu, będzie na pewno dobrym reprezentantem tej ziemi. Będzie na pewno dobrym gwarantem tej współpracy między rządem a parlamentem. Będzie również człowiekiem, dzięki któremu będę tu mógł swoją aktywność dalej utrzymywać i zapewniać wsparcie tej ziemi – zachęcał minister Jacek Sasin.

- Chciałbym też zaprezentować naszą kandydatkę do Senatu, panią Kamilę Grzywaczewską. Pani Kamila jest osobą niezwykle aktywną, od lat, tutaj w tym regionie współpracuje blisko z organizacjami społecznymi, jest osobą znaną. Muszę powiedzieć jedną bardzo ważną kwestię: kandydatką Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, bardzo mocno wspieraną również przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest pani Kamila Grzywaczewska. Mówię to, chociaż to oczywiste, bowiem często słyszę, że również kandydatem związanym z Prawem i Sprawiedliwością senator Józef Zając. Chcę bardzo mocno powiedzieć to jest kandydat paktu senackiego, to jest kandydat drugiej strony politycznej barykady, to jest człowiek który rzeczywiście został cztery lata temu senatorem z rekomendacji PiS, ale zdecydował się przejść na drugą stronę politycznego sporu w Polsce, jest dzisiaj reprezentantem drugiej strony. Można powiedzieć przeszedł na stronę zła. Wspiera dziś te siły, które chcą Polsce szkodzić – podkreślał minister Sasin.

Przypomniał, że przed rządami PiS region chełmski, zamojski, białopodlaski były najuboższymi w Polsce, Lubelszczyzna była pozbawiona inwestycji infrastrukturalnych, była regionem opuszczony przez poprzednie rządy. Wysokie bezrobocie ok. 20-proc. było wynikiem zastoju inwestycyjnego i braku programów społecznych.

- Chełm jest dobrym przykładem rozwoju ściany wschodniej za naszych rządów – mówił minister Sasin i wymieniał program dróg samorządowych, fundusz inwestycji lokalnych, 7 mld zł dla województwa lubelskigoe, szczególnie miasto Chełm zyskało z licznych funduszy (700 mln zł) - 8 lat temu sytuacja była dramatyczna. Poprawiła się sytuacja społeczna. Powstały drogi ekspresowe, autostrady, „mamy namacalne 140 km dróg ekspresowych, ponad 260 km już w budowie, „droga życia” łącząca Piaski z granicą będzie ogromnym czynnikiem rozwojowym. Powstają inwestycje kolejowe, ale mamy również wiele inwestycji robionych przez samorządy przy bardzo dużym wsparciu funduszy rządowych. Odtwarzamy obronność tych terenów – dodał J. Sasin zachęcając mieszkańców Włodawy i Chełma do udziału w wyborach 15 październia br.