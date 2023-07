Lubelskie. Relaks nad jeziorem zakończył się tragicznie

W sobotę ok. godz. 15 włodawska policja otrzymała zgłoszenie o topiącej się kobiecie. 54 – latka z powiatu lubelskiego przyjechała do Okuninki rekreacyjnie. W pewnym momencie poszła popływać. Jej unoszące się na wodzie ciało zobaczył turysta, który przepływał niedaleko rowerkiem wodnym.

– Nieprzytomną kobietę z wody wyciągnęli policjanci z patrolu wodnego oraz ratownicy WOPR. Pomimo podjętych czynności reanimacyjnych nie udało się uratować jej życia – relacjonuje aspirant sztabowy Kinga Zamojska – Prystupa z włodawskiej komendy.

Policja apeluje o rozsądek na wodą. – Najczęstszą przyczyną utonięć jest przecenianie swoich umiejętności pływackich lub ich całkowity brak czy pływanie w stanie nietrzeźwym i w miejscach niestrzeżonych – zaznacza rzeczniczka. Ważne jest również to, by nie wchodzić do wody, kiedy ciało jest rozgrzane.