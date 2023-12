Niezwykłe budki pojawią się w centrum Włodawy. W jakim celu zostaną ustawione?

– Budki nietelefoniczne to kolejna propozycja dla mieszkańców i turystów odwiedzających Włodawę – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Dzięki tym instalacjom będzie można odkryć ciekawe, a często nieznane karty z historii naszego miasta. Za ich pośrednictwem będziemy również zachęcać do udziału w różnego rodzaju wydarzeniach odbywających się w naszym mieście.

>>>>>Miasto Trzech Kultur Cudem Polski 2023!

W centrum Włodawy staną dwie budki. Pierwsza na skwerku przed Włodawskim Domem Kultury przy ławeczce Krystyny Krahelskiej, a druga na zachodniej rubieży zrewitalizowanego, zabytkowego centrum Włodawy.

– Obie wykonane będą w konstrukcji aluminiowej. Przybliżone wymiary budek to 0,90 m x 0,90 m, wysokość 2,40 m. Na ścianach okiennych będą znajdować się grafiki związane z danym miejscem. Obie budki będą trwale związane z podłożem. Wewnątrz zostaną zamontowane aparaty telefoniczne, w których zostanie zainstalowany system umożliwiający odtwarzanie opracowanego tekstu. Tematem nagrań audio mają być materiały dotyczące postaci Krystyny Krahelskiej oraz Czworoboku. Długość nagrania w każdym z obiektów ma wynosić do 30 minut – informuje Krzysztof Popko z Urzędu Miejskiego we Włodawie.