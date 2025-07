Włodawa dziś i jutro bawi się folklorem

Wprawdzie wczoraj z powodu deszczu odwołano barwną paradę rozpoczynającą imprezę, ale galowy koncert w muszli, mimo dokuczliwej aury, zgromadził wiernych fanów sztuki ludowej z całego świata. Dziś i jutro, w piątek i sobotę, na deskach włodawskiego amfiteatru wystąpią zespoły ludowe z Tajwanu, Ukrainy, USA, Litwy i Polski.

Podczas czwartkowego koncertu galowego Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy, był w doskonałym humorze, wręczając okolicznościowe dyplomy osobom, które szczególnie się przysłużyły przy organizacji tego wydarzenia. – Jest to jeden z najważniejszych festiwali. Dla niektórych najważniejszy, bo pierwszy, który ściągał do Włodawy setki ludzi z Lubelszczyzny, z kraju, a także turystów odpoczywających latem nad naszymi jeziorami – powiedział nam wczoraj burmistrz Włodawy. – Jesteśmy dumni, że mamy to święto folkloru we Włodawie. Przez te 30 lat zjeżdżało do Włodawy zespoły z całego świata. To święto sztuki ludowej ściąga do amfiteatru i tych starszych, i tych najmłodszych – dodał burmistrz.

Ta barwna impreza jest niezwykle widowiskowa. Kto zatem nie ma planów na dzisiejsze popołudnie lub jutrzejszy dzień to warto wybrać się do Włodawy. Koncerty w muszli, mieszczącej się przy ulicy Podzamcze 3, startują każdego festiwalowego dnia o godz. 17. Warto jednak wcześniej przyjechać do tego urokliwego miasteczka, aby powłóczyć się po uliczkach, które mają wielowiekową historię i mnóstwo uroku i spokoju.