Włodawa. Nietuzinkowa pamiątka z wakacji

- Na pewno znacie to z Jedynka - Program 1 Polskiego Radia: "... na Bugu we Włodawie przybyło 2 cm...". To teraz możecie otrzymać specjalne świadectwo odczytu stanu wody na rzece Bug ze słynnego wodowskazu – burmistrz Wiesław Muszyński poinformował w mediach społecznościowych. - Wystarczy z unikatowego miejsca zrobić sobie fotkę, odczytać stan wody i przyjść do miejskiej informacji turystycznej przy ulicy Partyzantów we Włodawie. Tam otrzymasz to specjalne potwierdzenie odczytu, które z pewnością będzie świetną pamiątką z naszego miasta – dodał Muszyński, serdecznie zapraszając do odwiedzenia Miasta Trzech Kultur.

Wyjątkowe świadectwo będzie można też uzyskać w sobotę (21 lipca) podczas X Festiwalu Sztuk Naturalnych 2023 - Zew Natury na specjalnym miejskim stoisku w Rynku.