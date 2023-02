(W)schody Powiatu Włodawskiego 2022. Znamy laureatów

Impreza wróciła do niemal trzech latach przerwy, którą spowodowały najpierw pandemia COVID-19, a następnie stan wyjątkowy, wywołany przez kryzys na granicy z Białorusią. Tym razem nic nie stało na przeszkodzie, by po raz piąty uhonorować wszystkich rozsławiających ziemię włodawską.

- Najbardziej cieszy mnie fakt, że udało nam się powoli stworzyć markę, która już wychodzi daleko poza nasz powiat i województwo. Zostanie laureatem (W)schodów jest powodem do szczególnej dumy - mówił Andrzej Romańczuk, starosta włodawski i pomysłodawca gali.

(W)schody. Lista laureatów

Podczas gali przyznano nagrody w trzech kategoriach.

Osobą roku został prof. Józef Fert. To były działacz „Solidarności”. Był internowany w więzieniach we Włodawie i w Chełmie. Profesor jest wybitnym znawcą twórczości Cypriana Kamila Norwida. Wielokrotnie go wyróżniano i nagradzano za twórczość i działalność akademicką. Jest też Honorowym Obywatelem Miasta Włodawy.

W kategorii firma wyróżnienie otrzymała Auto-West z Włodawy. Spółka powstała z inicjatywy małżeństwa Renaty i Mariusza Pastryków. Firma specjalizuje się w naprawie oraz sprzedaży nowych i używanych części samochodowych do aut egzotycznych. Na przestrzeni lat opracowali technologię napraw aut takich marek jak Ferrari, Maserati, Lamborghini, Aston Martin oraz Bentley.

Z kolei w kategorii instytucja wyróżniono Nadleśnictwo Sobibór. Powstało w 1920 r. i prowadzi stałą działalność proekologiczną. Nadleśnictwo zarządza lasami o pow. 22,5 tys. hektarów. W zakresie edukacji leśnej korzysta z lekcji terenowych, akcji ogólnopolskich oraz organizuje różne konkursy. Nadleśnictwo wspiera finansowo liczne cenne inicjatywy tak patriotyczne, jak i społeczne. W 2022 r. powiat włodawski otrzymał ponad 2,5 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi w Kosyniu.

Laureatów wyłoniła Kapituła złożona z redaktorów lokalnych gazet, samorządowców i przedsiębiorców.