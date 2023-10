Wybory w Lubelskiem. W gminie koło Włodawy nie było mocnych na PiS

0 A A

(fot. Archiwum)

Było tam pięć obwodów do głosowania i we wszystkich głosy zostały policzone. Gmina Hanna w powiecie włodawskim to kolejna w okręgu nr 7, która ma już 100-procentowe wyniki niedzielnych wyborów.

