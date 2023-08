Nieszczęście podczas żniw. Kombajnista przygnieciony przez maszynę

Jak podaje Komenda Powiatowa PSP w Kraśniku do tragedii doszło ok. godz. 19:00 w miejscowości Kosin w gminie Annopol, kierujący kombajnem mężczyzna (ok. 60 lat), z nieustalonych przyczyn zjechał z pola, wjechał do rowu melioracyjnego, w konsekwencji czego kombajn przewrócił na dach. Kierowca maszyny znalazł się pod wodą, nie zdołał samodzielnie opuścić maszyny. Mężczyzna został wydobyty przez świadków zdarzenia i funkcjonariuszy policji, którzy przystąpili do reanimacji. Pomimo udzielonej pomocy przez przybyłe pogotowie ratunkowe i LPR, nie udało się uratować życia kierowcy kombajnu. Na miejscu trwają czynności wyjaśniające – czytamy w komunikacie KP PSP w Kraśniku.