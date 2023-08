Pomógł rannej turystce, dostał wyróżnienie

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyróżnił kpr. Damiana Pawelca – żołnierza 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kapral Pawelec wędrując w Tatrach, był świadkiem wypadku i bez namysłu udzielił pomocy poszkodowanej turystce. Kobieta doznała bardzo poważnego złamania nogi, uspokoił spanikowaną i bezradną rodzinę.

– Trzeba było działać szybko i wielotorowo – przejęcie inicjatywy, udzielenie pomocy poszkodowanej, zapanowanie nad grupką gapiów, rozdzielenie zadań, czy zaopiekowanie się przerażoną rodziną. Najważniejsze było ustabilizowanie i odizolowanie nogi od podłoża tak, jak nas uczono. Następnie przygotowanie lądowiska i naprowadzenie helikoptera TOPR-u oraz współpraca z ratownikami. Bez szkoleń nie poradziłbym sobie – opowiada kpr. Pawelec o akcji w górach

Wiedzę i umiejętności radzenia sobie podczas sytuacji kryzysowych, które żołnierze OT zdobywają na różnych kursach i szkoleniach z powodzeniem są wykorzystywane również poza służbą. Dzięki intensywnym szkoleniom, m.in. z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, współpracy z innymi służbami ratowniczymi, czy też zachowania się w sytuacjach zagrożenia, żołnierze OT szybko i profesjonalnie potrafią udzielić pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.

– Podczas urlopowego wypadu w Tatry miałem okazję przekonać się, jak w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia w WOT. To one dały mi pewność siebie. Wielokrotnie powtarzane procedury sprawiły, że bez zastanawiania wiedziałem co mam robić i działałem prawie odruchowo – dodaje kpr. Pawelec. Rekrutacja do 2 Lubelskiej Brygady OT cały czas trwa.

Kpr. Damian Pawelec odbiera wyróżnienie z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Fot. 2 LBOT