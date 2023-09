37-latek był poszukiwany. Sam zgłosił się na komendę

W Puławach wybierają obywatelskie pomysły. Trwa głosowanie

Do poniedziałku, 11 września, mieszkańcy miasta Puław mogą głosować na projekty zgłoszone do najnowszej edycji budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania czeka 500 tys. zł. Wśród propozycji m.in. nowa tężnia solankowa, mural i budki dla nietoperzy.