Akademia i wojsko ramię w ramię. Teraz już z umową

Dokument parafowali w czwartek dr hab. Paweł Skrzydlewski, profesor uczelni oraz dowódca płk Zbigniew Krzyszczuk, dowódca 2. LBOT.

W komunikacie wydanym po tym wydarzeniu czytamy, że prawie 15 procent żołnierzy z lubelskiej brygady ma specjalność wojskową związaną z medycyną. Na mocy porozumienia będą teraz korzystać z zaplecza medycznego oraz doświadczenia kadry AZ przy szkoleniach terytorialsóww zakresie ratownictwa medycznego.

– Liczymy, że to porozumienie pozwoli nam poszerzyć możliwości współpracy i wymieniać doświadczenia. Akademia Zamojska jest idealnym miejscem do rozwoju dla przyszłych kadr Wojska Polskiego i naszej Ojczyzny, co udowadniamy i będziemy udowadniać podczas organizowanych razem z 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej konferencji, szkoleń i warsztatów – powiedział rektor Skrzydlewski.

Współpraca między uczelnią, a wojskiem rozwija się na kilku płaszczyznach. Studenci, wykładowcy i pracownicy AZ pełnią terytorialną służbę wojskową w 25 batalionie lekkiej piechoty w Zamościu. W uczelnianym Centrum Symulacji Medycznej co kilka miesięcy odbywają się szkolenia medyczne dla ratowników 2 LBOT.

Terytorialsi wspierają z kolei AZ w trakcie organizowanego co roku przez uczelnię Dnia Bezpieczeństwa Narodowego.

Obaj partnerzy mają za sobą także kilka innych wspólnych przedsięwzięć, np. konferencję „Medycyna pola walki”.