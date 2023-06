Ani jednej więcej! Protest na Rynku Wielkim w Zamościu

– Dzisiejszy protest jest o jednym z podstawowych europejskich praw człowieka, jakim jest prawo kobiety do decydowania o własnym ciele i prawie do życia, którego zaczęto nam kobietom odmawiać w imię politycznych ustaleń i klauzuli sumieni – tymi słowami zwróciła się do zgromadzonych radna Agnieszka Klimczuk, która z ramienia Strajku Kobiet zorganizowała manifestację przed zamojskim ratuszem.

I mówiła dalej: Protestujemy przeciwko torturom i śmierci kobiet na porodówkach i zmuszaniu ich do noszenia zagrażających i niechcianych ciąż. Stoimy tutaj, aby wyrazić głos tych, których nie możemy już usłyszeć

Później wszyscy wysłuchali tragicznych historii kilku kobiet Izy, Agnieszki, Marty, Ani, Doroty, którym po zmianie prawa aborcyjnego w Polsce odmówiono terminacji ciąży, mimo iż takie uporczywe jej utrzymywanie zagrażało ciężarnym, a w efekcie zakończyło się ich śmiercią.

Uczestnicy protestu pytali:

Ile razy napiszemy na kartonach "Nie jestem inkubatorem!"???

Ile razy będziemy musiały jeszcze pisać "Żądamy lekarzy, nie misjonarzy!"???

Ile jeszcze osób umrze z powodu płodocentryzmu w medycynie, prawie i polityce?