Auto w kukurydzy. To jednak nie sesja zdjęciowa

Do zdarzenia doszło w środę w Suchowoli. Policjanci ustalili, że kierowca renault poruszał się w kierunku Zamościa. Na prostym odcinku drogi powiatowej, prawdopodobnie jechał zbyt szybko i stracił panowanie nad pojazdem. Wjechał na pobocze, następnie do przydrożnego rowu, a później na pole, gdzie rosła kukurydza.

– Za kierownicą siedział 61–letni mieszkaniec gminy Krasnobród. Nie odniósł żadnych obrażeń. Policyjne badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu– relacjonuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło z zamojskiej policji.

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu oraz uprawnienia 61–latka do kierowania. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.