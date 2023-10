azbadajtochallenge – tak Zamość chce walczyć z rakiem piersi

Odbywa się pod hasłem #azbadajtochallenge, a w jej organizację włączyło się wiele środowisk. To Stowarzyszenie Zamojskie Amazonki, Nu-Med Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Zamość, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. oraz miasto Zamość.

Zaczęło się od zdjęcia kilkudziesięciu osób, głównie kobiet ubranych na różowo, które naRynku Wielkim ustawiły się w kształcie wstążki – symbolu oznaczającego walkę z rakiem piersi. Fotografia powstała na początku października, który tradycyjnie jest miesiącem świadomości tej choroby nowotworowej.

Ale to nie koniec. Na Facebooku powstał też profil „A zbadaj to”, poświęcony profilaktyce. Mają tam być zamieszczane materiały przekonujące i zachęcające do samobadania.

Swój wkład w promocję profilaktycznych badań może mieć każdy. Należy tylko polubić stronę „A zbadaj to”, nagrać filmik z różowym akcentem i przesłać go na adres w tytule maile wpisując #azbadajtochallenge. Materiał zostanie opublikowany w mediach społecznościowych.

Co później? Link do filmu trzeba jeszcze wysłać na swój profil, a w komentarzu do udziału w akcji nominować kolejne trzy osoby lub instytucje.

Wielki finał akcji jest planowany na 21 października na Rynku Wielkim. Co się wtedy wydarzy? To na razie niespodzianka.