Będzie pomnik Powstania Zamojskiego. Jeszcze przed zimą

Informację na ten temat przedstawiono w czwartek w Zamościu przy pomniku Zamojskiego Inspektoratu AK na skwerze noszącym od niedawna imię Bohaterów Powstania Zamojskiego.

Podczas konferencji prasowej o tej inicjatywie, z jaką formalnie w marcu br. wystąpił do IPN mówił poseł Sławomir Zawiślak (PiS), prezes ŚZŻAK okręg Zamość.

Przypomniał, że kierowany przez niego związek zrobił już bardzo wiele dla pamięci o zrywie żołnierzy AK i Batalionów Chłopskich, którzy w czasie II wojny światowej zbrojnie wystąpili przeciwko niemieckim wysiedleniom Zamojszczyzny.

Pamięci powstańców

– Wyprodukowaliśmy film „Powstanie Zamojskie”, organizowaliśmy festiwale pieśni z czasów powstania, doprowadziliśmy do tego, że zeszłoroczne obchody 80. rocznicy wybuchu miały charakter państwowy, udało nam się nadać nazwę temu skwerowi, a w Sejmie ponad podziałami przyjęto uchwałę w sprawie uczczenia rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego – wyliczał poseł.

Dodał, że postawienie pomnika, to kontynuacja tych działań. Dziękował władzom IPN za zaangażowanie, bo to właśnie jego kierownictwo zrealizowało konkurs na projekt pomnika (wygrał go Marek Dryniak) i poniesie większość kosztów związanych z przedsięwzięciem.

– Całość ma kosztować ok. 160 tys. zł. Wkład ŚZŻAK to oczywiście teren na działce przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK, a także finansowy, ok. 15 tys. zł na wykonanie fundamentów – powiedział nam prof. Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN.

W czwartek w Zamościu obaj panowie podpisali ostateczne porozumienie. Niebawem prace przy budowie pomnika powinny ruszyć. Mają się zakończyć w listopadzie.