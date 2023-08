Bliżej nowej obwodnicy Zamościa. Czas na decyzję wojewody

Umowa z wykonawcą tej inwestycji została podpisana w październiku 2022 roku. Liczący 12,5 kilometra odcinek biegnący na południe od Zamościa ma budować firma Budimex, która w przetargu zobowiązała się wykonać to zadanie w ciągu 36 miesięcy za ok. 440,6 mln zł.

– Wydana przez wojewodę decyzja określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości – podaje w komunikacie lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Postępowanie administracyjne ma prowadzić wojewoda i to powołany przez niego rzeczoznawca oszacuje wartość nieruchomości, zaś GDDKiA na tej podstawie wypłaci odszkodowania. Dopiero po tym drogowcy przystąpią do prac przy właściwej budowie. Plan jest taki, by nastąpiło to w pierwszej połowie przyszłego roku.

Przypomnijmy, że południowa obwodnica Zamościa ma rozpoczynać się węzłem Zamość Wschód wybudowanym na przecięciu z drogą krajową nr 74, w okolicach Jarosławca. Dalej trasa ma biec na wschód od obecnej krajowej 17, omijać Barchaczów i Łabunie, a zakończyć węzłem Zamość Południe w okolicach Wólki Łabuńskiej, na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do Tyszowiec.

– Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym. Wybudowane zostaną także obiekty inżynierskie i drogi do obsługi ruchu lokalnego. Droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne. Planowane są m in. dwa węzły drogowe, most oraz dziewięć wiaduktów – podaje w komunikacie GDDKiA.