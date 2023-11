Brutalne zabójstwo nastoletniego Eryka. Prokuratura chce 25 lat więzienia dla oprawcy

Do tej makabrycznej zbrodni doszło pod koniec lutego. Nastolatek wracając ze szkoły został zaatakowany przez czworo młodych ludzi na os. Planty w Zamościu. Pobili go dotkliwie i uciekli. Kilka godzin później byli już w rękach policji. Życia Eryka, mimo prowadzonej reanimacji nie udało się uratować. Zmarł, bo jak wykazała sekcja zwłok, doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia.

Po kilkumiesięcznym śledztwie, zamojska prokuratura skierowała właśnie do sądu akt oskarżenia. – 17–latek działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieletnimi sprawcami wziął udział w pobiciu 16 – letniego pokrzywdzonego, wielokrotnie kopiąc go sportowym obuwiem i uderzając pięściami po głowie i całym ciele, (…) przy czym działał publicznie i z oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego– informuje prokurator Anna Rębacz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

Dowody zebrane przez śledczych nie pozostawiają żadnych wątpliwości. – Jednoznacznie wskazują, że po dokonaniu pobicia, oskarżony przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to, podbiegł do podnoszącego się po pobiciu 16 – latka i z rozbiegu kopnął go w twarz, w wyniku czego doprowadził u niego do ostrej niewydolności krążeniowo–oddechowej (…), czym doprowadził do jego śmierci– wskazuje pani prokurator.

Z opinii biegłych wynika, że obecny stan zdrowia oskarżonego jest dobry i może on brać udział w postępowaniu karnym. – Daniel G. przyznał się jedynie do pobicia małoletniego, nie przyznał się natomiast do jego zabójstwa– zaznacza prokurator Rębacz. Chłopak przebywa w areszcie. Grozi mu do 25 lat pozbawienia wolności.

Na ławie oskarżonych zasiądą jeszcze Szymon J., Arkadiusz P. i Gabriela P. – Dwóm nieletnim sprawcom zarzucono udział w pobiciu, z kolei nieletniej zarzucono pomocnictwo polegające na poinformowaniu, o której godzinie pokrzywdzony kończy lekcje i wskazaniu go im wśród innych uczniów – tłumaczy pani prokurator. Ta trójka w areszcie nie przebywa, ale ma nadzór kuratora sądowego.

Akt oskarżenia wpłynął do sądu 9 listopada. – Termin rozprawy nie jest jeszcze wyznaczony –przyznaje Paweł Tobała, rzecznik prasowy SO w Zamościu.