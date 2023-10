Był przekonany, że tam policjanci go nie znajdą. A jednak...

Dzielnicowi z zamojskiej komendy ustalili, że w miejscowości na terenie gminie Zamość przebywa 35–latek, wobec którego Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim wydał nakaz doprowadzenia za kratki. Mężczyzna do „odsiadki” miał karę za przestępstwo przeciwko rodzinie.

– Mundurowi zapukali do mieszkania, w którym miał przebywać. Drzwi otworzył im zaskoczony krewny. Zaprzeczył, że jest z nim 35–latek. Policjanci jednak nie dali wiary mężczyźnie. Sprawdzili wszystkie pomieszczenia w domu oraz budynki gospodarcze – relacjonuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło z zamojskiej policji.

Na terenie posesji znajdował się również drewniany wychodek, więc policjanci sprawdzili również tam. – To tam ukrył się poszukiwany. Policjantom powiedział, że miał świadomość, że jest poszukiwany, dlatego widząc radiowóz postanowił się ukryć. Do ukrycia wybrał wychodek, ponieważ był przekonany, że do tego pomieszczenia mundurowi nie zajrzą– dodaje policjantka.

Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.