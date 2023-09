Byle do soboty. Później nie będzie trzeba płacić za parking w pobliżu obleganej starówki

Chodzi o parkingi z podstrefy B, czyli ten obok Parku Miejskiego przy ul. Piłsudskiego, a także ten przy ul. Partyzantów. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta oba mają być darmowe od 1 października do końca marca. To oznacza, że od niedzieli za pozostawianie na nich samochodów biletów kupować nie trzeba. I tak będzie do wiosny.

Przypominamy jednocześnie, że nadal należy w Zamościu uiszczać opłaty za parkowanie w podstrefie A na Starym Mieście (ul. Zamenhofa, Pereca, Kołłątaja, Ormiańska, Grodzka, Staszica, Żeromskiego, Kościuszki, Kolegiacka, Ratuszowa, Moranda, Solna, Daniłowskiego, Bazyliańska, Grecka, place Jaroszewicza, Wolności i Stefanidesa oraz skwer Jana Pawła II) oraz strefie 2, do której zaliczają są ulice Reja, Gminna i parkingi na os. Nowe Miasto.

Stawki opłat są zróżnicowane. Na Starówce, po podwyżkach obowiązujących od 1 czerwca, to za pierwszą, drugą, trzecią i kolejne godziny postoju odpowiednio: 5, 6, 7,2 i 5 zł. Natomiast w strefie drugiej: 3, 3,5, 4 i 3 zł. Taniej w obu przypadkach płacą posiadacze Karty Zamościanina.